Matisse Morville, le fils de Joey Starr, prolonge à Reims

« Laisse pas traîner ton fils. »

Son blase est inconnu dans le monde du rap, et pourtant il continue de percer. Le Stade de Reims a en effet annoncé ce jeudi la prolongation de contrat de son gardien de but, Matisse Morville (18 ans). Fils de Didier Morville – aka Joey Starr –, l’ancien Auxerrois avait rejoint les catégories de jeunes de Reims l’été dernier et évoluera cette saison avec la réserve. Ambition : devenir un « cadre du vestiaire » dixit le directeur sportif adjoint du club Yann Kombouaré… fils d’Antoine Kombouaré, évidemment.

Arrivé au club l'été dernier, Matisse Morville prolonge son contrat avec le Stade de Reims. 🤝 🧤 Le gardien de 18 ans poursuivra son évolution avec le groupe Pro 2.#TeamSDR #Pro2 — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 18, 2024

Si le fils de Waldemar Kita pouvait viser aussi haut, tout en arrêtant au FC Nantes…

