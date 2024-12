Thiago Almada, la recrue que l’OL n’attend pas

Tout démarre le 10 décembre dernier : après avoir été réduit en miettes avec Botafogo par les Mexicains de Pachuca lors du quart de finale de la Coupe intercontinentale à Doha (3-0), Thiago Almada annonce en grande pompe son départ. « Quand je suis venu ici, on s’était mis d’accord pour que je reste six mois avant d’aller à Lyon. Je crois que l’accord sera respecté. Je remercie les supporters de Botafogo pour leur gentillesse », avait lâché l’international argentin au micro de Cazé TV. Si ce choix est cohérent, et plutôt logique puisque le club vainqueur du championnat brésilien et de la Copa Libertadores fait partie du Eagle Football Group, dont John Textor, le président de l’OL, est le propriétaire, le timing interroge. Interdit depuis mi-novembre de recrutement par la DNCG pour le mercato hivernal, le club rhodanien, n’avait encore rien dévoilé. Depuis, Almada, invité dans une émission d’ESPN Argentina, en a remis une couche : « Tout est arrangé. Ils m’ont dit qu’ils allaient résoudre les problèmes financiers que traverse le club et que tout allait bien ».

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1869424404775530831

Petits accords entre amis

La question est désormais de savoir comment l’ancien prodige du skateboard floridien, réputé pour avoir des méthodes atypiques, va faire pour contourner cette sanction et enregistrer le prometteur argentin de 23 ans. Comme le champion du monde 2022 l’a assuré, en signant cet été en provenance d’Atlanta contre 20 millions d’euros, il était prévu dans son contrat qu’il rejoigne l’OL dès janvier. L’Américain aurait donc recours fréquemment à des contrats « d’affiliation », dans lesquels peuvent figurer des clauses de transfert anticipé entre les clubs du groupe. Une autre possibilité serait de recourir à un prêt gratuit.

Quoiqu’il en soit, les Gones vont devoir faire des choix, car l‘article 553 de la charte du football professionnel de la LFP stipule que chaque club français peut compter un maximum de quatre joueurs extracommunautaires. Le Brésilien Abner, l’Américain Tessmann, l’Anglais Maitland-Niles étant déjà dans l’effectif, il ne reste donc plus qu’une place. Et tout porte à croire que ce sera bien Almada, plutôt que l’attaquant auriverde Luiz Henrique, pourtant en tribune lors de l’important succès de l’OL en Ligue Europa contre Francfort (3-2), la semaine dernière. De son côté, Pierre Sage a préféré rester prudent en conférence de presse ce jeudi. « C’est assez surprenant qu’un joueur s’engage sur ce genre de position maintenant, mais j’imagine qu’il exprimait un souhait, ce n’est pas une information officielle. Seul le club peut le faire. J’attends de voir si les informations vont s’officialiser », temporisait l’entraîneur lyonnais.

D’accord, mais pour jouer où ?

Outre ces aspects purement contractuels, quel rôle jouera Thiago Almada dans cette équipe, sur un petit nuage depuis plusieurs semaines ? Du talent, Thiago Almada en a sûrement à revendre puisqu’il est le transfert le plus cher de l’histoire du championnat brésilien. Auteur d’une saison séduisante avec le club carioca (26 matches pour 3 buts et 2 passes), le milieu offensif, capable d’évoluer aussi bien sur l’aile gauche que droite, possède une qualité technique indéniable, une capacité de projection intéressante tout en étant très adroit sur les coups francs. S’il est resté évasif sur sa potentielle arrivée, son futur entraîneur Pierre Sage a été dithyrambique à son sujet : « C’est un joueur qui a des qualités qui se rapprochent un peu de Rayan Cherki et Saïd Benrahma, donc ça nous apporterait une touche encore un peu plus technique dans ce qu’on fait, avec de la maîtrise, dans l’idée d’avoir le ballon et d’impacter nos adversaires. Donc, on le considérerait comme une bonne nouvelle. »

🇦🇷 Thiago Almada 🎩🪄 pic.twitter.com/tF1Cs5Jzv7 — 𝕮𝖆𝖓𝖆𝖑 𝖉𝖔 𝕸𝖆𝖓𝖊𝖑 🔥 𝕭𝖔𝖙𝖆𝖋𝖔𝖌𝖔 (@CanalDoManel_) November 21, 2024

Problème, à ce jour, le secteur offensif est bouché et les places sont chères, surtout au vu des bonnes performances de Rayan Cherki et Malick Fofana. Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze se partagent la pointe, laissant les miettes – voire rien – à Gift Orban et Wilfried Zaha. Saïd Benrahma, Ernest Nuamah sont dans la rotation. Il faudra donc pousser les murs pour faire de la place à la pépite argentine. Pour éviter le casse-tête il faut donc espérer que John Textor a de la suite dans les idées et anticipé de nombreux départs lors de cette fenêtre hivernale. Mais comme souvent avec cet Olympique lyonnais, les certitudes se font rares.

