John Textor s’en prend de nouveau à Pierre Sage

Du Textor dans le texte.

Quelques heures après avoir écarté Pierre Sage de son poste d’entraîneur de Lyon, John Textor a organisé une réunion avec ses joueurs afin de faire un point sur la situation. Des coulisses rapportés par RMC, dans lesquels le président américain dit avoir « fait de [Sage] un entraîneur » et lui avoir permis de lancer sa carrière. John Textor aurait également annoncé son envie de voir un coach expérimenté prendre le relais. Paulo Fonseca devrait être cet homme.

Ce mardi, l’Américain a également accordé un entretien à l’AFP, dans lequel il a défendu son bilan. « Nous étions dans une situation horrible lorsque j’ai pris en charge la gestion de l’équipe », a-t-il entamé, pour moeux dégoupiller : « Avant même de pouvoir respirer, j’ai été frappé par des sanctions de la DNCG liées à la gestion de ce club avant mon arrivée […] Le jour de mon arrivée, j’ai mis 85 millions d’euros au bilan. J’ai remboursé 50 millions de dettes, renforcé mon bilan et, pour la première fois en 30 ans, nous avons été sanctionnés. » Textor en a également profité pour égratigner Laurent Blanc, entraineur à son arrivée. « Nous avions un entraîneur que je n’ai pas choisi, qui ne voulait pas être ici », a précisé le dirigeant. Enfin, il a tenu à souligner la remontée tant administrative que sportive de l’OL : « Alors, en quoi est-ce un manque de stabilité ? C’est une course folle, mais n’est-ce pas un divertissement sportif ? On ne s’amuse pas ? Moi, je m’amuse. »

Les ultras sont-ils conviés à la fête ?

