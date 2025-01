Et si Rennes piochait encore au RC Lens cet hiver ?

Rennes maîtrise son commerce de proximité.

Après avoir fait signer Brice Samba et Seko Fofana en ce début d’année, le Stade rennais vise Kevin Danso. Dans leur marché lensois, les Bretons – actuellement seizièmes de Ligue 1 et barragistes – souhaiteraient en effet attirer le défenseur central autrichien. Une offre de 22 millions aurait même été soumise à Lens, comme le précise L’Équipe. Mais la direction nordiste ne souhaiterait pas négocier en dessous de 25 millions plus 5 de bonus.

Sous contrat jusqu’en 2027, Danso est régulièrement annoncé sur le départ depuis près d’un an, lui qui a vu son transfert à la Roma capoter au dernier moment l’été dernier. Des clubs de Premier League, notamment Wolverhampton, sont à l’affût.

