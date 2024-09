Coup de théâtre inattendu pour Lens et Danso

Tant pis pour Danso avec la Louve.

Le RC Lens a décidément vécu une drôle de soirée, ce jeudi. Après l’élimination de Ligue Conférence contre le Panathinaïkos, les Sang et Or ont annoncé que Kevin Danso ne signerait finalement pas à la Roma, où il devait arriver pour un prêt payant d’un million d’euros assorti d’une obligation d’achat de 22 millions d’euros. « La longue interprétation d’un examen médical est à l’origine de ce transfert avorté, indique le communiqué, avant de lâcher un petit taquet au club italien. Le club s’interroge sur les raisons profondes de la non-validation de ce mouvement pour un joueur minutieusement suivi qui enchaîne les saisons à plus de 30 matchs sur les terrains français comme internationaux. »

Un revirement de situation qui n’était pas prévu pour le joueur, mais aussi pour le club nordiste, qui a pour mission d’alléger sa masse salariale. Des ventes qui n’étaient pas forcément prévues pourraient avoir lieu ce vendredi en raison de ce coup de théâtre inattendu, indique La Voix des sports. Cet été déjà, le transfert de Neil El Aynaoui avait aussi capoté après sa visite médicale à Monaco à cause d’un problème au genou.

Les Lensois auraient bien eu besoin de lui à Athènes.