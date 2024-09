Lens se saborde et ne jouera pas la Coupe d’Europe

Panathinaïkos 2-0 Lens

Buts : Pellistri (62e), Tete (85e)

Le Trèfle n’a pas porté bonheur au Racing.

Malgré sa victoire 2-1 à l’aller et sa nette domination ce jeudi, Lens a été éliminé en barrages de la Ligue Conférence sur la pelouse du Panathinaïkos (2-0). Pas inquiété en première période, où Brice Samba n’a essuyé qu’un seul tir cadré, le Racing a eu les occasions de se mettre à l’abri. David Pereira da Costa a obtenu un penalty que Florian Sotoca n’a pas réussi à transformer, Bartłomiej Drągowski détournant le ballon au sol (18e). Le portier polonais a ensuite eu la main ferme pour s’opposer à la frappe pied gauche de Wesley Saïd (33e). Il a encore sorti un arrêt réflexe déterminant sur une reprise sans contrôle d’Adrien Thomasson dans la surface (57e).

Lens a malheureusement payé son inefficacité à l’heure de jeu, lorsque Facundo Pellistri a devancé Malang Sarr pour tromper Brice Samba (1-0, 62e). Thomasson a tenté de redonner l’avantage aux Sang et Or, mais s’est fait reprendre in extremis dans la surface (81e) et a trop croisé son tir (83e). Le Pana, lui, a su saisir sa chance pour faire trembler le stade olympique au terme d’un contre mené par Daniel Mancini et conclu par Tete (2-0, 85e). Pas en réussite, le Racing a finalement vu une parade de Drągowski et un sauvetage sur la ligne enterrer ses rêves pour de bon (90e+1).

Chapeau au Drag’ king.