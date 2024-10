Pronostic Panathinaikos Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Conférence League

Chelsea ne tremble pas contre un Pana en perte de vitesse

Tombeur de Lens lors des qualifications pour cette C4, le Panathinaikos est en difficulté depuis, seulement 6ème en championnat et bien loin des standards et des espérances. La faute notamment à un manque de résultats contre les cadors du championnat, avec deux nuls récents contre le PAOK et l’Olympiakos et une défaite contre l’AEK. Les débuts ne sont pas excellents non plus en C4, avec un match nul ramené de Borac Banja (1-1), une des équipes les moins armées de cette compétition. Si l’un des meilleurs éléments offensifs est absent, Ioannidis, de bons joueurs seront bien présents comme Djurucic (3 buts en championnat), Tete (3 buts, 1 passe décisive), l’international slovène Sporar et Facundo Pellistri (arrivé cet été de Manchester United).

Après une superbe série de 5 victoires toutes compétitions confondues, Chelsea a récemment laissé filer des points précieux en championnat, d’abord contre Nottingham (1-1) puis le week-end dernier à Anfield contre Liverpool (2-1). Les Blues sont tout de même 6èmes et se placent pour l’Europe. Justement, leur campagne en C4 a bien débuté à la maison contre La Gantoise avec un succès 4-2. Cole Palmer (6 buts, 5 passes décisives en Premier League), Lavia et le défenseur français Wesley Fofana ne sont pas inscrits pour la compétition, justement car l’effectif est bien garni. Reece James est notamment de retour, l’attaquant français Nkunku (buteur contre La Gantoise) est éligible, tout comme Disasi, Enzo Fernandez, Madueke, Sancho et Félix. Sur le papier, Chelsea semble avoir un avantage considérable au niveau de l’effectif et de la forme.

