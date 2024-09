Revivez Panathinaïkos-Lens (2-0)

Petit point compo ! Will Still a dû faire sans Kevin Danso, en instance de transfert vers l'AS Roma, et sans Facundo Medina, suspendu à cause de son carton rouge reçu à l'aller. Le coach belge a donc composé une charniére indédite en alignant Jo' Gradit, Khusanov et Malang Sarr.

L'ancien de Chelsea joue son tout premeir match officiel avec le Racing mais aussi son premier match depuis mars 2023 ! C'était avec Monaco lors d'un déplacement à Reims.

Les deux buteurs du match aller, Frankowski et Said sont bien présents.