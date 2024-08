À dix, Lens gagne la première manche contre le Pana

Lens 2-1 Panathinaïkos

Buts : Frankowski (4e), Saïd (34e) pour les Sang et Or // Ioannídis (53e) pour le Pana

Expulsion : Medina (22e)

Le Lensois plie, mais ne rompt pas.

Dans une ambiance au niveau Ligue des champions, le RC Lens a très bien géré le barrage aller de Ligue Europa Conférence face au Panathinaïkos (2-1), ce jeudi, malgré son infériorité numérique durant la majorité du match.

Parfaitement entrés dans la rencontre, les hommes de Will Still ont contourné l’intensité grecque en alternant de gauche à droite, d’Adrien Thomasson à Przemysław Frankowski, en passant par Florian Sotoca. Le Polonais a ajusté son compatriote Bartłomiej Drągowski dans le but adverse pour ouvrir le score (1-0, 4e). Le feu a peut-être été allumé trop tôt car Facundo Medina craquait et écopait d’un carton rouge pour une semelle évitable au milieu de terrain (22e). Après avoir laissé passer l’orage, durant lequel Brice Samba a dû se déployer pour éviter l’égalisation d’Adam Gnezda Čerin (23e), les Artésiens sont repartis à l’attaque à travers plusieurs contres. L’un d’entre eux sera fatal grâce à Wesley Saïd (2-0, 34e) en deux temps sur un bon centre de Thomasson.

La supériorité numérique du Pana s’est davantage faite ressentir dans le deuxième acte. Dès le retour des vestiaires, Fótis Ioannídis a fait redescendre la température à l’aide d’un raid solitaire de classe. Parti seul aux trente mètres, le capitaine a éliminé toute la défense lensoise avant de tromper Samba (2-1, 53e). Drągowski, lui, est resté imperturbable face à Kevin Danso (57e) et Jonathan Gradit (66e), alors que le RC Lens ne se montrait dangereux que sur coups de pied arrêtés, sans pour autant concéder d’occasions franches. Après un immense coup de chaud à la suite d’un penalty sifflé sur une main de Sotoca dans la surface (86e), l’assistance vidéo a sauvé les Sang et Or.

Le retour s’annonce bouillant.

Revivez Lens-Panathinaikos (2-1)