Pronostic Panathinaikos Lens : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Conférence

Face au Panathinaikos, Lens affiche son nouveau Still

Le Panathinaikos devient l’un des adversaires récurrents des clubs français lors des deux dernières années. Après avoir éliminé l’Olympique de Marseille en barrage de la Ligue des champions, le club grec s’est incliné face au Stade rennais en Ligue Europa. Vainqueur de la Coupe de Grèce la saison dernière, le Pana a commencé sa campagne européenne en barrage de la Ligue Europa où le club s’est incliné face à l’Ajax d’Amsterdam au terme d’une interminable série de tirs au but. Rebasculée en Ligue Conférence, la formation grecque s’est inclinée à Lens (2-1) lors du match aller. Lors de cette rencontre, les Grecs se sont retrouvés en supériorité numérique mais ont seulement pu réduire le score. L’entame de championnat du Pana n’est pas idéale puisque les partenaires de Basaketas ont perdu contre l’Asteras Tripolis avant de se reprendre le week-end dernier face à Levadiakos (victoire 1-0). Lors de ce match, le buteur slovène Šporar a sauvé son équipe au bout du temps additionnel. Non utilisé contre Lens à l’aller, le Slovène pourrait être aligné pour permettre à son équipe de se qualifier.

De son côté, le Racing Club de Lens a lancé une nouvelle ère cet été avec la nomination de Will Still. Le technicien belge s’est rapidement adapté dans son nouveau rôle puisque ses protégés ont remporté le match aller malgré une longue infériorité numérique. Lors de ce match, les Nordistes ont marqué par Frankowski et Saïd avant de tenir en seconde période lorsqu’ils ont évolué à dix avant même le but de Saïd. En championnat, les Sang et Or sont allés s’imposer face au SCO d’Angers (0-1) avant d’enchaîner contre le stade Brestois (2-0). Solide, le RCL a seulement encaissé un but depuis le début de la saison, lorsqu’il était en infériorité numérique. L’un des axes d’amélioration du club artésien vient de la discipline, car les Sang et Or restent sur deux matchs où ils ont fini à 10. Solide, la formation lensoise devrait profiter des risques pris par le Pana pour mieux les contrer et repartir avec une victoire. Un nouveau succès lensois avec des buts des deux côtés est possible.

