Pau López ne s’engage finalement pas à Lens

Tremblement de terre.

Alors que tout semblait acté entre Lens et Pau López, le club nordiste a dévoilé dans un communiqué publié ce mercredi soir que l’ancien portier phocéen ne porterait finalement pas les couleurs du RCL. En cause, le refus de Girona, le club où ce dernier était prêté, de le céder : « Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée, a déclaré le club artésien. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature. »

Pendant ce temps, Brice Samba a signé à Rennes

Cette nouvelle tombe très mal, puisque plus tôt dans l’après-midi, Lens a officialisé le départ de Brice Samba au Stade rennais pour 15 millions d’euros. Après ce choc, les dirigeants lensois vont devoir vite réagir pour trouver le remplaçant de l’international français. Sachant que Jean Butez, un temps pressenti dans le Pas-de-Calais, s’est engagé à Côme.

C’est vraiment la crise chez les Ch’tis.

