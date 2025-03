Où est le panache ? Le French Flair ? L’audace à la française ?

Will Still ne croit plus à l’Europe. L’entraîneur lensois, battu à Lille ce dimanche (0-1), a admis que Lens n’était plus dans la course aux places européennes. « Si on est honnête, ça fait bien longtemps que j’ai arrêté de parler d’Europe, a-t-il concédé devant la presse. La réalité du club est toujours la même. La seule chose qu’on veut faire, c’est terminer le plus haut possible. »

Avec un premier tir cadré juste avant l’heure de jeu, peu, voire pas d’occasions et une défense très remaniée, Lens a eu beaucoup de mal face à Lille et est neuvième de Ligue 1, à sept points de Strasbourg, sixième, et six de Lyon, septième, qui pourrait être européen si Paris parvient à gagner la Coupe de France. Will Still tient peut être la parfaite technique pour éviter une piteuse élimination en barrages de Ligue Conférence face au Panathinaïkos.

