Pau López à Lens, c’est officiel

Brice Samba va enfin pouvoir boucler ses valises.

À la recherche d’un nouveau gardien numéro un pour remplacer Samba, en partance pour Rennes, le RC Lens a mis le grappin sur Pau López. Le portier espagnol était prêté par l’OM à Gérone, où il était censé rester jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Remplaçant sur ses terres natales – il a tout de même eu le droit à un match, en Coupe du Roi, pour une élimination aux tirs au but contre une équipe de quatrième division, l’UD Logroñés –, le tout jeune trentenaire s’envole finalement vers le nord jusqu’à juin.

Il s’agit, comme à Girona, d’un prêt avec option d’achat. Au moment d’annoncer la nouvelle, le Racing a surfé sur la sortie de la deuxième saison de la série Squid Game, se jouant des différentes rumeurs entendues ici et là : non, le nouveau gardien sang et or ne sera ni Alban Lafont (FC Nantes), ni Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Et comme à l’OM en 2021, López va donc – cette fois indirectement – envoyer Steve Mandanda sur le banc.

Le dossier Brice s’emballe. https://t.co/Yh2GQQNLpC — SO FOOT (@sofoot) January 6, 2025

Arrivée de Pau López pour débloquer la situation de Brice Samba ?