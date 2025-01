Brice Samba fait ses adieux à Lens

Mais qui coupe encore des oignons ?

C’est officiel ou presque : Brice Samba quitte le RC Lens pour rejoindre le Stade rennais, après un joli imbroglio. Un transfert hivernal à 15 millions d’euros selon Ouest France, qui laisse un vide dans le Nord, moins sur le terrain (Pau Lopez est arrivé ce mardi) que dans les cœurs. Dans un message plein d’émotion, l’international français a salué les supporters lensois : « Vous incarnez l’essence du football : passionnés, sincères et fiers de vos racines. » Des mots qui résonnent fort dans les travées de Bollaert.

Chers supporters Lensois, C’est avec beaucoup d’émotion que je vous dis au revoir aujourd’hui. Au revoir à vous, mais aussi à un club et une ville qui resteront à jamais gravés dans mon cœur. Quand j’ai rejoint ce projet, je savais qu’il était ambitieux, mais je ne me doutais… pic.twitter.com/ze3Zuonyrb — Brice Samba (@samba_brice) January 8, 2025

Du nord à l’ouest

Arrivé de Nottingham Forest en 2022, Samba a rapidement conquis les Sang et Or. Ses exploits, ses 15 clean sheets lors de sa première saison et son titre de meilleur gardien de Ligue 1 en 2023 ont écrit l’une des plus belles pages de l’histoire moderne du club. Leader sur et hors du terrain, il a porté Lens jusqu’à une qualification en Ligue des champions et a même décroché le brassard de capitaine et une place en équipe de France.

Mais à 30 ans, l’heure est venue pour le gardien de tenter un nouveau défi sous les couleurs rennaises. Et pour ajouter au coup dur, les Bretons ne se sont pas arrêtés là : ils ont aussi débauché l’entraîneur des gardiens lensois.

Brice de Rennes, ça sonne quand même pas ouf.

