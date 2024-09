Steve Mandanda se porte responsable du match nul de Rennes face à Lens

Rennes l’a dans le dada.

Rattrapés dans le temps additionnel par un but de Nzola (90e +6), les Rennais ont vu s’envoler deux points ce samedi face à Lens (1-1). Sur un centre de Facundo Medina, la sortie ratée de Steve Mandanda a profité à Steven Nzola, mais coûte cher aux Bretons, provisoirement septièmes. La vérification de la VAR n’a rien donné ensuite. En conférence de presse, le portier de 39 ans a assumé la responsabilité du but. « Tout avait été bien préparé par le staff et bien fait par les joueurs, et malheureusement, sur cette fin de match, je viens gâcher tout ça. Je suis déçu pour tout le groupe, les supporters, tout le monde. On perd deux points ce soir et j’en assume la responsabilité », a-t-il concédé.

Il pourra se rattraper contre Paris, le week-end prochain.

Lens rattrape Rennes sur le gong