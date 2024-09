Lens rattrape Rennes sur le gong

Rennes 1-1 Lens

Buts : Kalimuendo (24e SP) pour le SRFC // Nzola (90e+6) pour les Sang et Or

Non, Lens ne veut pas perdre.

La messe semblait dite pour les Sang et Or, et pourtant : à dix contre onze, le jeune Hamzat Ojediran ayant dû sortir sur blessure, les Lensois ont arraché un nul inespéré à Rennes (1-1), à la suite d’une sortie coupable de Steve Mandanda, conservant leur invincibilité cette saison en championnat. Si les Bretons ont semblé perdu dans les dix premières minutes, où ils ont cru se faire refroidir par Rémy Labeau-Lascary, finalement signalé en position de hors-jeu après un ballon contré mal appréhendé par Steve Mandanda (5e), ils ont augmenté le curseur pour gagner les duels et prendre le dessus sur les Artois. Dans leurs ponchos sang et or au sein d’un parcage coloré et bruyant, les supporters lensois n’en ont pas eu pour leur voix, avec un seul tir cadré en première période, celui de Labeau-Lascary, sans que l’on ne sache trop si on pouvait appeler cela un tir (45e). Le reste du temps, ce sont les Rennais qui ont eu la maîtrise, avec un onze inchangé par rapport à celui aligné contre Montpellier le week-end dernier.

Mandanda va mal dormir

Julien Stéphan s’attendait à une rencontre intense et il a vu ses poulains y aller à la mailloche pour calmer les Nordistes. Des interventions à la dure, des courses pour les copains et les premières approches, avec une frappe de Ludovic Blas captée par Brice Samba (13e), un tir anodin d’Arnaud Kalimuendo pas loin de pousser Abdukodir Khusanov à marquer contre son camp (20e) et une tentative d’Albert Grønbæk en angle fermé repoussée par le portier lensois (21e). Moins impérial que lors de ses dernières sorties, le défenseur ouzbek a tapé dans le pied de Baptiste Santamaria dans la surface, offrant un penalty aux Rennais et à Kalimuendo, qui l’a envoyé au fond sans faire attention aux tentatives de déstabilisation de ses anciens coéquipiers Samba et Jonathan Gradit (1-0, 24e).

On l’avait deviné : ce match ne serait pas dans la même veine que les deux premiers de la journée, mais il y a eu de l’énergie et des changements rapides de Will Still pour tenter de tout renverser (le jeune Hamzat Ojediran a débarqué après la pause à la place de Florian Sotoca, M’Bala Nzola et Wesley Saïd ont suivi). Les locaux ont continué de piquer quand ils le pouvaient, par un retourné de Blas venant gêner Adrien Truffert (50e) ou une volée de Grønbæk sortie par Samba (67e), tout en commençant à faire le dos rond face à des Lensois plus entreprenants. Heureusement pour les Bretons, le duo Santamaria-Matusiwa a colmaté les brèches, Alidu Seidu a été remarquable, et Nzola a manqué deux balles d’égalisation, la première de la tête (70e) et la deuxième sur un contre mal géré (73e). En face, Amine Gouiri aurait pu mettre ses potes à l’abri avant le temps additionnel (90e)… puis a dû accepter l’égalisation de Nzola, à la suite d’une sortie manquée de Mandanda, pour un but checké à la VAR et logiquement validé (1-1, 90e+6).

Pas le meilleur finish ni le meilleur résultat avant d’enchaîner des rencontres face à Paris et Monaco.

Rennes (3-4-2-1) : Mandanda – Hateboer, Wooh, Seidu (Østigård, 90e+4) – Assignon, Santamaria, Matusiwa, Truffert – Blas (James, 82e), Grønbæk (Gouiri, 68e) – Kalimuendo (Meister, 68e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Lens (3-4-1-2) : Samba – Gradit, Khusanov, Medina – Frankowski, Thomasson (Nzola, 56e), Diouf, Chávez (Machado, 80e) – Zaroury (Fulgini, 66e) – Sotoca (Ojediran, 46e), Labeau-Lascary (Saïd, 56e). Entraîneur : Will Still.

