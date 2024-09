Pronostic Rennes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes reste performant à domicile face à Lens

Le Stade Rennais a connu une intersaison chargée avec le départ de plusieurs éléments évoluant en Bretagne depuis plusieurs saisons comme Bourigeaud, Terrier, et même les frères Doué. Dans le sens des arrivées, le club breton s’est montré très actif en attirant notamment les Hateboer, Kamara, Gronbaek, ou Jota. Dans cette entame d’exercice, Rennes affiche deux visages bien différents, l’un performant à domicile et l’autre beaucoup plus à la peine loin de ses bases. En effet, les Bretons ont remporté brillamment leurs deux matchs au Roazhon Park face à Lyon (3-0) et Montpellier (3-0). A l’extérieur, les Rouge et Noir sont toujours bredouille avec des revers concédés contre Strasbourg (3-1) et Reims (2-1). Avec 6 points, Rennes est actuellement à la 7e position et pourrait revenir dans le top 5 en cas de victoire face à Lens.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le changement majeur intervenu à Lens vient du banc de touche où Will Still a remplacé Franck Haise, qui a permis aux Sang et Or de remonter en Ligue 1 et de disputer la Ligue des Champions. L’ancien Rémois a en revanche très bien pris ses marques dans l’Artois puisqu’il est toujours invaincu en 4 rencontres en L1. En effet, les Nordistes ont remporté leurs deux premiers matchs face à Angers et contre Brest. En revanche, lors des deux dernières journées, le RCL a été tenu en échec par deux adversaires visant le haut de tableau, à savoir Monaco et Lyon. Dans ce début de saison, Lens peut en revanche déplorer son élimination en barrage de la Conference League face au Panathinaikos, un adversaire largement à sa portée, mais face à qui il a perdu en Grèce. Impressionnant dans son stade lors de ses 2 premières réceptions, Rennes devrait signer la passe de 3 face à Lens qui pourrait tout de même marquer.

► Le pari « victoire Rennes » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 160€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Rennes – Lens

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Rennes – Lens sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rennes – Lens avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rennes Lens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Ben Old, un Néo-Zélandais sur le green