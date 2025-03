L’Allemagne renverse l’Italie

Italie 1-2 Allemagne

Buts : S. Tonali (9e) pour la Squadra Azzurra // Kleindienst (49e) pour la Nationalmannschaft

Tout est dans la tête.

Bien plus entreprenante, l’Italie tombe à domicile face à l’Allemagne, bien plus réaliste, dans ce quart de finale aller de la Ligue des nations (1-2). Sur sa première opportunité, la Squadra Azzurra frappe. Lancé par une sublime passe en profondeur de Nicolò Barella, Matteo Politano centre en retrait. Sa passe est contrée par la défense allemande, mais retombe dans les pieds de Sandro Tonali qui marque d’un plat du pied bien assuré (1-0, 9e). Les Allemands subissent, et Tonali, en grande forme, passe tout près du doublé avec une reprise de volée tendue, mais Olivier Baumann repousse difficilement (30e). Ce dernier sort un nouveau miracle en repoussant la belle reprise de Moïse Kean (32e).

⚽️ Leon Goretzka surgit de la tête ! Le milieu allemand trompe Donnarumma sur corner et relance l’Allemagne dans ce quart de finale 📺 Pour suivre le match > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/rtCutmQdde — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2025

Mais les hommes de Julian Nagelsmann n’ont pas dit leur dernier mot. Au début du second acte, Joshua Kimmich dépose le cuir sur la tête de Tim Kleindienst, dont le coup de casque ne laisse aucune chance à Gianluigi Donnarumma (1-1, 49e). La Squadra Azzurra, tout sauf perturbée, est proche de reprendre l’avantage. D’abord grâce à Kean, mais sa reprise flirte avec la transversale (66e), puis quand dans la foulée Giacomo Raspadori, lancé par l’irrésistible Sandro Tonali, a l’occasion rêvée de planter, mais bute sur Baumann (67e). Les Italiens peuvent regretter ces occasions manquées, puisque c’est finalement Leon Goretzka qui offre la victoire à l’Allemagne d’une tête croisée sur un nouveau service de Kimmich (1-2, 76e).

Cruel.

Cinq joueurs qui vont enflammer ces quarts de Ligue des nations