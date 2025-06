Les dix joueurs à suivre à l'Euro Espoirs

→ Jay Stansfield is on the pitch

Sur Football Manager 2021, il fallait être là pour le voir marquer pion sur pion. À Birmingham, où il a explosé après avoir achevé sa formation du côté de Fulham, Jay Stansfield s’est imposé comme le roi, à seulement 22 ans. Après 18 millions d’euros dépensés pour se l’offrir, il valait mieux pour le club de League One promu en Championship. De la finesse, de la puissance, de la rapidité, prenez garde, Jamie Vardy est de retour en ville. Avec des distributeurs de caviars comme Ethan Nwaneri, Elliot Anderson ou James McAtee, Jay Stansfield n’aura pas à se faire prier pour faire trembler les filets. La Tchéquie, la Slovénie et l’Allemagne sont déjà prévenus.

Your Young Player of the Season, Jay Stansfield. 🔥#Awards25 pic.twitter.com/rVh9kNeuJ0 — (C) Birmingham City FC (@BCFC) May 4, 2025

→ Leo Sauer, c’est l’Amérique

Rentre pied droit, frappe enroulée, but, un ailier comme on les aime. Du haut de ses 19 ans, celui qui n’est absolument pas le frère de Tom a rapidement apprivoisé l’Eredivisie. En deux petites saisons du côté des Pays-Bas, il a réussi à se forger une petite réputation, à coups de percussions et de statistiques pas dégueulasses pour un novice (9 buts, 6 passes décisives en 44 apparitions). Prêté à Breda cette saison, il va faire son retour à Feyenoord cet été pour continuer son aventure néerlandaise. Si Igor Paixao choisit de ne pas bouger, les latéraux adverses n’ont pas fini d’entendre parler de ce duo.

→ Jorrel Hato, made in Ajax

Les bons latéraux sont devenus une denrée rare dans le foot d’aujourd’hui, lui pourrait tirer son épingle du jeu dans les années à venir. Avant d’être transféré pour 60 millions d’euros à Arsenal ou ailleurs, Jorrel Hato apprend le métier tranquillement. Il a connu ce que le foot peut proposer de pire ou presque cette saison : perdre le titre avec l’Ajax au terme d’un choke légendaire. Reste que le latéral de 19 ans est un monstre de puissance et profite d’une patte gauche qui n’a (presque) rien à envier à celle de Martin Ødegaard (on exagère à peine). Ian Maatsen sait qu’il pourrait avoir un concurrent sérieux à son poste, surtout que Hato connaît les A des Oranje depuis novembre 2023. Bon, il reste sur une expulsion en quarts de finale de Ligue des nations contre l’Espagne, sa dernière sélection en date, Un petit tour chez les Espoirs pour se refaire la cerise, ça ne peut pas faire de mal.

Jorrel Hato is a name that's never gone away. There's no doubting his quality, but is he what #Arsenal need at this point? pic.twitter.com/Ph9Zf2FPpg — Arsenal Therapy (@ArsenalTherapy) June 11, 2025

→ Keskinen, le top du Topi

On aurait pu parler de Naatan Skyttä, mais les amoureux de la Ligue 2 et les suiveurs de Dunkerque connaissent ce bon p’tit joueur par coeur. Place donc à Topi Keskinen, un ailier de 22 ans qui a quitté la Finlande et Helsinki l’été dernier pour poser ses valises à Aberdeen, histoire de se frotter au championnat écossais. Il n’a pas encore les stats d’un crack en puissance (5 buts et 2 passes décisives cette saison), mais il a des qualités, comme cette habitude d’envoyer des énormes sacoches au fond des filets. Sa puissance physique lui permet aussi de s’imposer devant les latéraux trop tendres, en plus d’avoir une capacité à répéter les courses dans son couloir. On attend maintenant de le voir débarquer dans un championnat encore plus compétitif, histoire de montrer que Teemu Pukki peut se diriger en douceur vers la retraite internationale (129 capes quand même, le bougre).

🇫🇮😳 Topi Keskinen (20) with a fantastic run & finish for Finland u21 vs Armenia! He registered 2 goals + 1 assist in the game. ✨ pic.twitter.com/uEOESTmtIi — EuroFoot (@eurofootcom) November 22, 2023

→ Alejandro Iturbe, comme un gant

Non, l’Espagne ne se résume pas toujours à des petits gabarits ultra techniques et à des petits princes du ballon rond. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsi et compagnie, c’est super, mais un bon dernier rempart, ça peut aussi s’avérer utile. Et si celui du futur s’appelait Alejandro Iturbe ? À 21 ans, le « petit » gardien (1,86 mètre) espère sans doute être le successeur tout désigné à Jan Oblak à l’Atlético de Madrid, son club de toujours. Pour l’instant, le portier se fait les dents avec la réserve, en troisième division espagnole (87 matchs toutes compétitions confondues avec la B), en attendant de connaître sa grande première chez les grands, où il compte déjà plusieurs bancs. Après deux buts encaissés contre la Slovaquie en ouverture, Iturbe doit maintenant faire en sorte que ses copains n’aient pas à planter trois fois pour gagner dans cet Euro.

→ Il y a les yeux Brown, Nathaniel

Voilà peut-être un nouveau nom devant lequel plusieurs personnes se demanderont la même chose dans quelques mois devant un match de la Mannschaft : « Mais c’est qui lui ? » Lui, c’est Nathaniel Brown, 21 piges et déjà bien en place en Bundesliga pour ceux qui n’ont pas Bein Sports et qui ne peuvent donc pas profiter des envolées lyriques de la famille Sabattier. Les Bleuets le connaissent bien, il leur avait fait quelques misères en fin d’année dernière lors d’un amical. Surtout, il s’est imposé comme un titulaire à l’Eintracht Francfort, troisième de la dernière saison de Bundesliga, où il a signé des stats intéressantes pour un latéral capable de jouer plus haut sur le terrain (3 buts, 7 offrandes). En défense, il a encore quelques progrès à faire pour ne pas être un de ces latéraux modernes seulement connus pour leurs prouesses offensives,

→ Irakli Yegoian, le choix de la Géorgie

Un blase plus facile à écrire (et à prononcer) que Khvicha Kvaratskhelia et une saison passée en enfer avec le Vitesse Arnhem, relégué en troisième division après avoir écopé d’une pénalité de 39 points (!) en début d’exercice. Et pourtant, le jeune Irakli Yegoian s’en est bien sorti dans ce marasme (8 buts, 5 passes dé) en s’imposant comme le joueur le plus décisif de son équipe. Le champion U21 des Pays-Bas avec Twente a l’embarras du choix en ce qui concerne la sélection : les Pays-Bas, la Géorgie et l’Arménie. Chez les jeunes, il a choisi d’enfiler la tunique géorgienne. Qui pour le ramener en Ligue 1 et agrandir la colonie de Géorgiens ?

🇬🇪🇳🇱No surprises at all as Georgian U21 international Irakli Yegoian wins the Goal of the Month award with this absolute beauty of a strike for Vitesse!🏅⚽️ 📽️@TheMatchMinute_ 🇦🇲pic.twitter.com/6bTGggGctr — Georgian Footy (@GeorgianFooty) October 16, 2024

→ Michael Kayode, le roi des touches

Une demi-saison, déjà titulaire en Premier League, à 20 ans. Michael Kayode s’est bien imposé sous les couleurs de Brentford. Il a surtout une botte secrète : les touches. Un véritable sniper qui trouve chaque tête à l’entrée de la surface, où Nathan Collins et Sepp van den Berg savent comment profiter du talent de leur coéquipier. Avec les espoirs italiens, l’ancien latéral de la Fiorentina pourra compter sur la présence de Wilfried Gnonto pour réceptionner ses longs ballons. Et vu l’état de la Nazionale, on ne devrait pas tarder à le voir débarquer chez les grands.

→ Geovany Quenda, le futur de Chelsea

Il a fait la misère aux Bleuets, ce mercredi soir, lors de son premier match de la phase de poules de l’Euro espoirs 2025. Au moins en première période, ce qui est déjà pas mal. Une qualité de passe digne d’un grand pour celui que Chelsea a déjà recruté pour un peu plus de 52 millions, pour une arrivée programmée en 2026. On connaît les (nombreux) excès financiers du club londonien, mais le gamin qui a fêté ses 18 ans en avril a du talent et pas qu’un peu. Quentin Merlin pourra en témoigner, le Marseillais a sans doute encore le tournis à l’heure où on écrit ces lignes. Il aurait même pu signer deux passes décisives, mais ses copains portugais ont trop croqué. Le tournoi ne fait que commencer pour le talent du Sporting.

Geovany Quenda vs France U21 🇵🇹💫 pic.twitter.com/3TI05eHqCC — Nathan (@CFC_Nathan_) June 11, 2025

→ Svit Sešlar, l’artiste de la Ligue Conférence

Un partenaire de Logan Delaurier-Chaubet en club ne peut pas passer inaperçu. Surtout pas Svit Sešlar, au top cette saison avec le surprenant NK Celje, où il a brillé en championnat (10 buts et 12 passes dé) comme en Ligue Conférence, dont il aura été le meilleur passeur (8 offrandes). Autant dire que le bilan de la saison est très bon pour l’offensif de 23 ans, qui appartient à Eyüpspor, club de première division turque. Dans une poule relevée (Allemagne, Angleterre, Tchéquie), il ne sera pas simple de se faire une place, mais les Ethan Nwaneri et autres Nick Woltemade auront de la concurrence avec le Slovène. Montez dans le train, vite !

Svit Sešlar🇸🇮- 24/25 So Far At NK Celje pic.twitter.com/VGKVJEyjhH — Kieran (@NextUpBallers) May 22, 2025

