Aux Pays-Bas, l'Ajax vers un choke légendaire et le PSV vers le titre

Complètement dingo.

Les fins de saisons sont folles, et c’est pour ça qu’on adore. Le championnat des Pays-Bas offre une nouvelle illustration ce mercredi. À une journée de la fin, le PSV repasse leader d’Eredivisie, à la place de l’Ajax Amsterdam. L’équipe de la capitale a concédé le nul à Groningue après un scenario de dingue : ils menaient 2-1 à la … 98ème minute, et étaient même en supériorité numérique. Mais Thijmen Blokzijl, un type de 20 ans, a égalisé à la 99ème en déviant un coup franc, et renvoie l’Ajax à ses récents travers. Les hommes de Francesco Farioli n’ont pas réussi à gagner lors de leurs quatre derniers matchs !

Le PSV, qui accusait neuf points de retard au début du mois, a tranquillement battu Heracles (4-1), et repasse donc leader pour … un petit point de différence ! La dernière journée se dispute ce dimanche. L’Ajax accueille Twente (6ème). Le PSV, tenant du titre, se déplace à Rotterdam, pour jouer le Sparta, actuel 11ème. Les coups d’envois seront donnés à 14h30.

PSV gaat zondag op voor de 26ste landstitel. Wat komt hier in Eindhoven een energie los ineens. Ongekend. pic.twitter.com/NhyX8NuaBs — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 14, 2025

En bas, Almere retourne en deuxième division, deux ans après avoir connu la première montée de son histoire. Avec une différence de but extrêmement défavorable sur Willem II, Waalwijk devrait les rejoindre.

Quel scénario !

