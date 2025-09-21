L'Ajax arrache le nul sur la pelouse du PSV

PSV 2-2 Ajax

Buts : Saibari (7e) et Gasiorowski (81e) pour le PSV // Taylor (31e sp) et Gloukh (89e) pour l’Ajax

Un point qui pourrait compter.

En marquant dans les derniers instants, l’Ajax a gratté un match nul précieux dans la course au titre sur la pelouse du PSV Eindhoven (2-2).

Battu cette semaine en Ligue des champions par l’Union Saint-Gilloise, le PSV devait des excuses au public du Philips Stadion. De quoi expliquer leur début de match canon avec cette ouverture du score d’Ismael Saibari de la tête (1-0, 7e). Et leur accélération en fin de match avec ce coup de casque de Yarek Gasiorowski (2-1, 81e). Problème, contrairement en LDC où l’Ajax a perdu face à l’Inter (0-2), les Ajacides ne savent pas perdre en championnat. Et ils l’ont montré à nouveau avec ce penalty pour égaliser avant la mi-temps (1-1, 31e) et surtout cette finition parfaite d’Oscar Gloukh pour arracher le match nul (2-2, 89e).

Maintenant, l’Ajax va devoir apprendre à gagner à l’extérieur (3 nuls en 3 matchs à l’extérieur) pour espérer retoucher le trophée.

