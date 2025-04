Birmingham signe déjà son retour en Championship

« By order of the Peaky Blinders. »

Après une saison 2023-2024 marquée par le renvoi leur coach pour embaucher Wayne Rooney pour finalement connaître une relégation, Birmingham City se trouvait au fond du gouffre. Pour la première fois depuis 1994, les Blues devaient faire leur retour au troisième échelon du football anglais. Une anomalie qui n’aura pas duré, puisque le club a déjà validé sa remontée ce mardi soir, avec une victoire sur le terrain de Peterborough (2-1). Un résultat qui ne surprend personne, à cinq journées de la fin.

BIRMINGHAM. ON THE RISE AGAIN. 🔵 pic.twitter.com/LQsWdPS3TR — Birmingham City FC (@BCFC) April 8, 2025

Les Shelby reprennent la maison en main

Si la remontée directe était un objectif clair, le club s’en est donné les moyens. Racheté en 2023 par l’entreprise américaine de conseil en investissement Shelby Companies (ça ne s’invente pas), Birmingham voit aussi l’arrivée d’un actionnaire peu commode en la personne de Tom Brady. Un coup de communication qui va s’accompagner de véritables investissements.

Pour se faire pardonner d’avoir renvoyé John Eustace, le board va débourser 35 millions d’euros pour dix-sept joueurs différents. Parmi eux, le milieu japonais du Celtic Tomoki Iwata, ou l’avant-centre international écossais international Lyndon Dykes. Mais surtout Jay Stansfield, arrivé de Fulham contre dix-huit millions d’euros (vive la D3 anglaise).

Un record en appelant d’autres, puisque Birmingham pourrait bien battre le plus grand nombre de points glanés en une saison dans l’ensemble de l’EFL (soit Championship, League One et League Two réunis, NDLR). Un honneur détenu par Reading et ses 106 points lors de la saison 2005-2006, pour découvrir la Premier League, alors que Birmingham en compte 92 après 39 journées.

Reste maintenant à savoir si Wrexham, actuel 2e, va enchaîner une troisième montée successive.

