Le Birmingham de Tom Brady prend le dessus sur le Wrexham de Ryan Reynolds

La D3 anglaise bientôt plus puissante que la Ligue 1.

Ce lundi, le match entre Birmingham et Wrexham (3-1) n’était pas qu’une simple rencontre de League One. Ce choc du haut de tableau de troisième division anglaise opposait Tom Brady, légende du football américain et propriétaire minoritaire de Birmingham City, à l’acteur américain Ryan Reynolds, patron du club gallois.

Un doublé du joueur le plus cher de League One

Deadpool n’était pas présent au stade, en tout pas en chair et en os. Il a pu vivre en partie l’évènement en Facetime grâce à son pote Rob McElhenney, une des figures de l’excellente It’s always sunny in Philadelphia et accessoirement copropriétaire de Wrexham. Un autre invité de marque, du nom de David Beckham, était également en tribunes.

Une pluie de stars, donc, mais également un duel de rivaux entre deux candidats à la montée. Respectivement premier et deuxième au bout de cinq journées (à égalité de points après le match de lundi soir), le duel était attendu. Sur le rectangle vert, Birmingham a été très rapidement mené au score, avant de s’employer pour remporter le choc (3-1), avec un doublé de Jay Stansfield, recrue la plus chère de l’histoire de League One, et transféré cet été de Fulham pour 18 millions d’euros.

Un bon conseil : regardez Welcome to Wrexham, c’est cool.

