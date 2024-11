Sunday, Bloody Sunday…

À l’approche du 11 novembre, date anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont tous arboré le Bleuet de France sur leur maillot ce week-end. Une coutume similaire est respectée au Royaume-Uni avec le poppy, un coquelicot, comme emblème. James McClean, le capitaine de Wrexham, troisième de League One, a néanmoins tenu à se détacher de cet hommage. L’Irlandais, opposé au port de ce symbole, s’en est expliqué dans un long message posté sur Instagram, invoquant la période des Troubles qui a durement marqué l’Irlande du Nord.

Wrexham FC player James McClean stood away from his teammates as they observed a minute's silence ahead of Remembrance Sundayhttps://t.co/EGKK46uneV — Sky News (@SkyNews) November 9, 2024

« Le poppy, mis en place à l’origine pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale, a été adopté pour honorer et se souvenir des soldats britanniques qui ont servi dans tous les conflits à travers le monde, y compris ceux qui ont ouvert le feu et assassiné 14 civils innocents lors du Bloody Sunday de janvier 1972, dans ma ville natale, ainsi que de nombreux autres crimes brutaux à travers l’Irlande, pose le natif de Derry en référence au conflit nord-irlandais. C’est pourquoi je n’ai jamais porté et ne porterai jamais de poppy. S’il avait pour seul but d’honorer la Première et la Deuxième Guerre mondiale, je n’aurais aucun problème à le porter, mais ce n’est pas le cas. […] Une chose que je n’ai jamais faite et que je ne ferai jamais, c’est de plier le genou pour compromettre mes convictions. »

Irish de sens.

