Wrexham AFC, le club de Ryan Reynolds, valide une deuxième montée consécutive

Club chouchou d’un paquet de fans de séries, Wrewham AFC a validé ce samedi sa montée en League One, la troisième division anglaise. Racheté par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney en 2021, et star d’une série ultra-populaire suivant ses résultats, le club gallois a explosé Forest Green Rovers (6-0), lanterne rouge du championnat, pour assurer sa promotion à deux journées de la fin. Milton Keynes, quatrième, ne peut plus revenir à hauteur de Wrewham, dauphin de Stockport, qui sera également en D3 l’année prochaine.

A few years ago, if you told me I would be crying tears of joy over a football match taking place in North Wales, you would be Rob McElhenney. Congrats to Wrexham and to my co-chairman in crime. Double up the town! This is the ride of our lives. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/gP6Oh2NNl4

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 13, 2024