Disney+ tient son Grantatakan.

La nouvelle saison des aventures du Wrexham AFC, engagé en League Two, la 4e division anglaise, vient de recevoir un renfort de poids au casting. En effet, le club détenu par l’acteur Ryan Reynolds a annoncé l’arrivée d’un ancien buteur de l’OM (2016), en la personne de Steven Fletcher. Auteur de deux buts en L1 en six mois sur le Vieux-Port, l’Écossais besogneux était libre de tout contrat après son départ de Dundee United, à 36 piges.

INTERVIEW | Steven Fletcher's first interview as a Wrexham AFC player

Hear from the former Scottish international, as he joins the Red Dragons until the end of the season.

🔴⚪ #WxmAFC

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 8, 2023