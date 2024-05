Ryan Reynolds voit les choses en grand pour Wrexham

Un club de D3 anglaise aura bientôt un stade plus grand que celui du PSG.

On ne se refuse rien à Wrexham. Cette saison, le club racheté en 2021 par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney a validé une deuxième montée en deux ans. Alors qu’ils végétaient en 5e division au moment du rachat, les Gallois s’apprêtent à disputer l’exercice 2024-2025 en League One (D3 anglaise). De quoi donner des idées à ses propriétaires, qui voient grand avec un projet de rénovation du Racecourse Ground, qui ne compte aujourd’hui que 12 600 places. Ce stade de 1877 est toujours le plus vieux au monde à accueillir des matchs de football.

« On a mis en place un plan qui permettrait d’avoir quatre tribunes dans le stade », a indiqué McElhenney. « On pense qu’on pourrait accueillir entre 45 000 et 55 000 personnes, a indiqué Reynolds. La ville entière pourrait venir aux matchs. » Son associé, lui, imagine déjà ce formidable outil dans l’élite du foot anglais : « L’objectif ultime est d’accéder à la Premier League et d’y rester pour assurer la pérennité du club. Mais il faut le faire d’une manière qui soit soutenue par la communauté. »

Attention à ne pas se prendre pour l’immense RC Strasbourg.