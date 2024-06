Schneiderlin : « On n’avait pas un talent individuel si large en 2016 »

Ça fera plaisir à ses petits camarades de 2016.

L’équipe de France commencera son Euro ce lundi face à l’Autriche, et elle s’avancera une fois de plus parmi les favoris de la compétition. Est-elle pour autant supérieure à l’équipe de 2016, qui était allée jusqu’en finale avant de perdre face au Portugal ? Morgan Schneiderlin, qui était présent dans le groupe cette année-là, a donné son avis au site Transfermarkt : « Oui. Individuellement, c’est sûr. L’effectif ne fait qu’augmenter en qualité depuis 2012. Les choix deviennent de plus en plus difficiles. Quand je vois le meilleur défenseur de Premier League, William Saliba, avec qui j’ai joué, qui n’est même pas titulaire… C’est extraordinaire. On n’avait pas un talent individuel si large en 2016. »

Le milieu de terrain évoluait à cette époque-là à Manchester United, et il n’avait pas eu la moindre minute de jeu durant l’Euro, contrairement au Mondial 2014, où il avait joué 90 minutes. « L’Euro a été une expérience collective extraordinaire, mais personnellement plus difficile, parce que je n’ai pas joué. Si on m’avait dit ça en décembre, je ne l’aurais pas cru. Parce que ça faisait deux ans et demi que je vivais avec ce groupe, dont un où j’étais presque titulaire. Le coach m’avait dit que j’allais avoir un rôle important. Mais sur les derniers mois à Manchester United, j’ai moins joué. Et il y a eu l’éclosion de N’Golo Kanté qui a rebattu les cartes. J’aurais aimé disputer le troisième match, contre la Suisse, mais je ne suis pas entré, alors qu’on était presque déjà qualifiés. Ça a été une claque. C’est ma plus grosse déception », explique celui qui sort d’une saison en Grèce, et qui aimerait retrouver un projet pour « finir sa carrière en prenant du plaisir ».

Petit appel du pied pour les clubs français ?

Didier Deschamps contrarié par la délocalisation de l’entraînement des Bleus