Les supporters de l’Albanie dans le viseur de l’UEFA

Les supporters albanais sanctionnés pour avoir chanté En rouge et noir ?

En plus d’avoir subi la loi de l’Italie (2-1) en ouverture de l’Euro 2024, samedi, l’Albanie n’est pas passée entre les mailles du filet de l’UEFA. En effet, l’instance a engagé, au lendemain du match, une procédure disciplinaire contre la Fédération albanaise de football (FSHF) pour plusieurs incidents survenus à Dortmund en marge de cette rencontre.

Un envahissement de terrain est notamment dénoncé par l’UEFA, au même titre que la « transmission d’un message provocateur inadapté à un événement sportif ». Le communiqué n’annonce toutefois pas plus de détails sur la teneur de ce message. C’est désormais à l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA de décider d’une éventuelle sanction contre la sélection et ses supporters.

Tomber dans un groupe avec l’Italie, l’Espagne et la Croatie devrait déjà être suffisant.

