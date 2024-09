Un but de fou et la première place, la Géorgie se rapproche de l'élite !

C’est un banger, c’est un golazo, que dis-je, c’est un prix Puskás !

Giorgi Kochorashvili a illuminé la soirée à Tirana ce mardi. Le joueur de Levante, déjà buteur il y a trois jours face à la Tchéquie, a remis ça en Albanie (0-1). Et pas n’importe comment ! Le canonnier a éliminé deux adversaires avant de décocher une frappe somptueuse aux 20 mètres, qui a fini dans la cage en tapant le dessous de la transversale (71e). Thomas Strakosha n’a pas esquissé le moindre geste.

🚀 SUPERBE FRAPPE DE KOCHORASHVILI Le Géorgien marque sur la première frappe cadrée de la Géorgie face à l'Albanie !#lequipeFOOT pic.twitter.com/56zjpvHpsc — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 10, 2024

Un but aussi délicieux que précieux : la Géorgie est seule leader de son groupe de Ligue des nations, et donc virtuellement promue en Ligue A, la crème de la crème. Les hommes de Willy Sagnol comptent trois points d’avance sur l’Albanie et la Tchéquie. Le chemin est encore long puisqu’ils devront encore disputer quatre matchs, mais tous les espoirs sont permis.

Kochorico !

Sylvinho prolonge avec l’Albanie