Messi piétine la Bolivie à lui tout seul, le Brésil s’amuse contre le Pérou

La soirée des boucheries.

Le Brésil a beau ne plus avoir de Mané Garrincha, ses tout jeunes héritiers lui ont fait honneur dans le stade du même nom. Bousculée au pays pour ne plus faire rêver les foules, la Seleção de Marquinhos and co s’est (enfin) remobilisée pour venir à bout de pâles Péruviens (4-0). Et c’est le moins qu’on puisse dire. Car les Rouge et Blanc n’ont pas existé une seconde dans la nuit de mardi à mercredi.

À l’heure de jeu, le Brésil avait déjà breaké grâce à un doublé de Raphinha sur penalty. La suite sera tout aussi convaincante. À un quart d’heure du terme, les poulains de Dorival plient l’affaire pour de bon, en inscrivant deux buts en à peine trois minutes (dont un golazo d’Andreas Pereira). Au passage, le pays du football peut souffler un bon coup au classement, puisqu’il sécurise sa quatrième place devant l’Équateur.

La performance XXL de Lionel Messi

« C’est très agréable de venir ici », a lâché le Pulga après la rencontre. Ça l’est beaucoup moins pour la Bolivie, venue se faire plumer au Monumental par une Argentine en mode rouleau compresseur (6-0). Comme si de rien n’était, l’ancien Barcelonais a livré une performance digne de ses plus grandes heures, avec à la clé un triplé et un doublé de passes décisives !

🇦🇷 La masterclass de Leo Messi cette nuit avec un triplé et deux passes décisives face à la Bolivie #lequipeFOOT Tous les résumés du foot international à retrouver ici 👉 https://t.co/ejCAlDkSw3 pic.twitter.com/SUBI6FbQ3d — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 16, 2024

Devant au score au bout de la vingtième minute, les champions du monde n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Sur de très belles actions collectives – et grâce à un cyborg de 37 ans –, l’Argentine se rachète après le non-match au Venezuela (1-1).

Le bonhomme n’est pas encore fini.

Le Brésil s’arrache pour retourner le Chili, l’Argentine accrochée au Venezuela