L’Argentine décroche son ticket pour les JO 2024, pas le Brésil

Lionel Messi reviendra-t-il à Paris ?

L’Argentine verra Paris, mais le Brésil reste à quai. Ce dimanche avait lieu la dernière journée du tournoi pré-olympique de qualification pour les Jeux olympiques 2024 entre la Seleção et l’Albiceleste à Caracas. Ce sont les joueurs entraînés par Javier Mascherano qui accompagneront l’équipe des moins de 23 ans du Paraguay – qualifiée en terminant première du groupe – en France l’été prochain, après leur courte victoire acquise grâce à un but de Luciano Gondou, inscrit à dix minutes de la fin pour les Argentins (1-0). La sélection argentine, qui a déjà triomphé en 2004 et 2008 au tournoi masculin des JO, aura l’occasion de viser un nouveau succès et une nouvelle médaille d’or après son sacre à la Coupe du monde.

À l’inverse, les doubles médaillés d’or en titre, emmenés par Endrick, qui jouera au Real Madrid dès l’été prochain, terminent en dehors des places qualificatives (seuls les deux premiers étaient qualifiés pour les JO) et regarderont la compétition à la télé.

Un France-Argentine en finale, c’est tout ce qu’on veut.

