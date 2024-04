Vers plus de transparence des décisions arbitrales en Ligue 1 ?

Et si c’était LA solution ?

D’après des informations du Parisien, le président de la commission fédérale des arbitres, Éric Borghini, souhaite mettre en place chaque semaine des débriefings d’après-match entre la presse et les officiels. Cette volonté d’une plus grande transparence sur les décisions arbitrales pourrait voir le jour d’ici la fin de saison. Un autre système existe déjà auprès du diffuseur Prime Video. La chaîne invite régulièrement les hommes en noir à venir s’exprimer à l’antenne, à l’image de Benoît Bastien après le Classique (0-2) du 31 mars dernier.

<iframe loading="lazy" title="🎙️ Les EXPLICATIONS de Benoît Bastien sur les DÉCISIONS du Classique !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Jq-6KwsHy1g?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Après une nouvelle vague de critiques envers l’arbitrage des matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 (l’accrochage de Minamino non sifflé lors d’ASM-LOSC, l’expulsion de Moumbagna et le penalty accordé à l’OM face à Nice), les officiels se retrouvent une fois de plus sur le gril. Si bien que Jérémy Pignard, arbitre de la rencontre OM-Nice (2-2), a été sanctionné pour sa prestation et ne sera pas au sifflet du match Rennes-Brest. Clément Turpin, de son côté, ne devrait pas subir le même sort, malgré un arbitrage très critiqué lors de Monaco-Lille (1-0). Ailleurs en Europe et dans le monde, d’autres méthodes sont mises en place. Au Brésil et au Portugal par exemple, les responsables du sifflet peuvent expliquer leur décision en direct au public du stade à l’aide d’un système de micros.