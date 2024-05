L'Union Saint-Gilloise et Anderlecht se maîtrisent

Union Saint-Gilloise 0-0 RSC Anderlecht

Un derby qui a fait pschiiit.

Alors que la fin du championnat belge approche, l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht avaient l’occasion de contrarier les espoirs de titre de l’ennemi ce dimanche. Malheureusement pour les spectateurs, ce derby bruxellois a été loin du feu d’artifice. Kevin Mac Allister, frère d’Alexis, a bien fait rugir le stade Marien en marquant alors que Kiko Machida venait de trouver le poteau de la tête. Mais la joie de la foule locale a été de courte durée, puisque le but a été logiquement annulé après révision de la VAR pour un hors-jeu du défenseur argentin (35e).

Si c’est Anderlecht qui a mis le pied sur le ballon la majorité de la partie, l’Union s’est réveillée en fin de match et a poussé pour assassiner le rival. Mais les hommes de Alexander Blessin ont été trop maladroits dans la zone de vérité, notamment ce grand dadais de Gustaf Nilsson qui a eu la balle de match à la 85e et qui l’a transformée en frappe ratée facilement stoppée par Kasper Schmeichel. Ce nul n’arrange personne, si ce n’est Bruges (vainqueur d’Antwerp plus tôt dans l’après-midi) qui prend seul la tête du championnat à trois journées de la fin.

Les Mauves ont deux longueurs de retard sur le leader, l’Union trois.