L’Union saint-gilloise a remporté son premier trophée majeur depuis… 89 ans

Presque une vie complète sans titre.

Ce jeudi, l’Union saint-gilloise s’est imposée sur le plus petit écart face à l’Antwerp (1-0) en finale de Coupe de Belgique. Les Apaches n’ont eu besoin que d’un petit but du défenseur japonais Koki Machida pour l’emporter. Un succès tout simplement historique pour les Bruxellois, qui n’avaient plus remporté le moindre trophée majeur depuis 1935, date de leur dernier titre en championnat.

Lors des décennies précédentes, l’Union avait tout de même entre-temps remporté les championnats de deuxième, troisième et quatrième division. En ce qui concerne la Coupe de Belgique, il faut remonter 110 ans en arrière, en 1914, pour voir les Unionistes soulever le trophée pour la dernière fois. La saison n’est pas encore terminée pour les hommes d’Alexander Blessin, qui ont encore l’occasion de réaliser le doublé à trois journées de la fin du championnat : le matricule 10 ne pointe en effet qu’à trois points du Club Bruges, leader des play-off.

L’Union fait la force.