Jan Vertonghen prend sa retraite internationale

Grand monsieur.

Jan Vertonghen, le joueur le plus capé de la sélection belge (157 sélections), a annoncé ce vendredi 5 juillet qu’il ne portera plus le maillot des Diables Rouges. Le défenseur de 37 ans, qui évoluait la saison dernière au RSC Anderlecht, a donc disputé son dernier match avec la Belgique contre la France. Un match durant lequel le défenseur de 37 ans a marqué le seul et unique but de la rencontre, mais contre son camp. Vertonghen aura participé à trois Coupes du monde et deux championnats d’Europe.

From the training ground to the pitch, you've shown us what it means to be a true Red Devil. We'll miss you, Jan! 🦸‍♂️ #MerciJan pic.twitter.com/VdcRkmeDCj

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2024