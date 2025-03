Romelu Lukaku a pensé à prendre sa retraite internationale

Another one.

En conférence de presse ce mercredi avant de disputer demain les barrages de la Ligue des nations face à l’Ukraine, Romelu Lukaku est passé aux aveux. L’international belge aux 120 sélections pour 85 buts a admis devant la presse avoir hésité à prendre sa retraite internationale après le fiasco de l’Euro 2024. « J’étais très énervé après l’élimination contre la France, a confié l’avant-centre de Naples. J’ai parlé avec Jan Vertonghen dans le vestiaire. Je lui ai expliqué que je ne le sentais pas, qu’il y avait un problème. J’ai ensuite enchaîné avec un été compliqué par rapport à Chelsea et mon transfert.»

« La flamme intérieure est revenue »

Redevenu un joueur important avec son club, pour lequel il a déjà planté 10 buts et délivré 8 passes dé cette saison, « Big Rom » s’est résigné à stopper sa carrière avec les Diables rouges : « La flamme intérieure est revenue. J’ai eu des conversations avec Rudi Garcia et avec Vincent Mannaert, qui est venu me voir à Naples. Je lui ai expliqué pourquoi la flamme me manquait. Je me suis dit : “vas-y, on continue.” On essaie de créer quelque chose de nouveau et de réaliser de belles performances. »

Pour ça, il faudra redevenir une équipe.

