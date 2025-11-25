La crainte d’un écran noir pour le football belge

DAZN a claqué la porte.

Ce mardi, la plateforme britannique DAZN a annoncé la fin de son contrat avec la Pro League. Dans un communiqué relayé par la RTBF, le directeur général de DAZN Belgique Massimo D’Amario a exprimé sa déception : « Malgré diverses tentatives pour résoudre la situation, DAZN n’a d’autre choix que de constater l’extinction du contrat, en vertu de la loi belge. Aucune entreprise ne peut être contrainte de fonctionner à perte. »

Cette situation rappelle celle de la France l’été dernier, lorsque le même diffuseur avait décidé de rompre son contrat avec la LFP, conduisant à la création de la nouvelle chaîne Ligue 1+.

DAZN beëindigd contract met de Pro League. Toch houdt DAZN de deur open voor overleg zodat de fans niet de dupe worden. Het Belgische voetbal staat op een cruciaal kruispunt. Hopelijk komt er snel een oplossing voor clubs én supporters. pic.twitter.com/1jzlZX01Ty — Footy Belgium (@Footy_belgium) November 25, 2025

La porte reste ouverte aux négociations

Dans l’état actuel des choses, les matchs belges du week-end prochain ne vont pas être diffusés. Une situation alarmante pour le football belge, qui va rapidement devoir trouver une solution. Cette dernière pourrait même se trouver avec… DAZN. Le diffuseur « reste ouvert à une poursuite des discussions avec la Pro League pour continuer la diffusion pour le reste de la saison, afin de garantir que les fans ne soient pas affectés. »

Un nouveau coup dur pour le football belge, qui avait déjà connu des galères cet été. La plateforme britannique n’avait pas trouvé d’accord avec les opérateurs télécoms pour diffuser le championnat à la télévision. Les matchs étaient donc jusqu’à maintenant disponibles exclusivement sur l’application DAZN.

Une piste à explorer pour Ligue 1+ ?

