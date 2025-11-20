Thibaut Courtois dévoile ses plans pour l’avenir

Courtois sur le temps long.

Avec douze titres glanés sous la tenue du Real Madrid, dont trois Liga et deux Ligues des champions, Thibaut Courtois mériterait sans doute sa place au Hall of Fame du club madrilène. Et après 304 matchs disputés dans la cage merengue, le portier belge ne compte pas s’arrêter là. Interrogé par El Partidazo de COPE, il a annoncé vouloir continuer quelques années supplémentaires : « J’ai toujours eu cette idée de jouer jusqu’à 38 ou 39 ans. Quand je vois Manuel Neuer, il joue toujours à un très haut niveau, et j’espère que je ferai la même chose au Real Madrid. »

S’il ne compte pas aller aussi loin qu’un joueur comme Gianluigi Buffon (retraité à 45 ans), il est conscient qu’il n’est plus intouchable. « Je comprends qu’à un moment donné, ils voudront mettre quelqu’un d’autre à ma place. C’est tout à fait naturel. »

Un contrat jusqu’en 2027, et plus si affinité

Passé par Chelsea, Thibaut Courtois a déjà été témoin du « remplacement » d’un gardien plus âgé par un plus jeune, mais il était de l’autre côté de la barrière. « Je l’ai déjà vécu avec Petr Čech. J’ai beaucoup appris de lui, et il a été là pour moi dans les moments difficiles, révèle-t-il. Si le club (le Real Madrid) veut autre chose, je continuerai à aider parce que l’équipe passe toujours avant tout. »

Sous contrat jusqu’en 2027, le portier des Diables rouges devrait connaître le même fonctionnement que tout joueur de plus de 30 ans au Real Madrid : une prolongation de contrat année par année, sans garantie de durer éternellement.

Assez pour dégoûter une nouvelle fois Liverpool en finale de Ligue des champions.

La Belgique privée de Thibaut Courtois