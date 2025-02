Neuer continue l’aventure avec le Bayern

Une histoire sans fin.

Le Bayern et Manuel Neuer, c’est reparti pour un tour. Le club bavarois et son emblématique dernier rempart ont décidé de prolonger leur collaboration d’une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2026 selon un communiqué. Une fidélité qui dure depuis 15 ans, preuve que, malgré le temps qui passe, Neuer reste un pilier du Rekordmeister et reste toujours à fond : « J’aime toujours autant le football et je veux continuer à jouer pour le FC Bayern. J’ai encore faim de succès et me réjouis de passer une année supplémentaire dans ce club si spécial. »

Un CV long comme ses bras

Arrivé en 2011 en provenance de Schalke 04, Neuer est devenu le patron du vestiaire. Il a empilé les trophées : deux triplés Ligue des champions – Bundesliga – DFB-Pokal (2013, 2020), deux Coupes du monde des clubs et deux Supercoupes d’Europe. Ajoutez à ça neuf autres titres de champion national, quatre coupes d’Allemagne et sept Supercoupes nationales.

À 38 ans, le portier compte 547 matchs avec le Bayern et 124 capes en sélection, avec en prime une Coupe du monde 2014. Son armoire à trophées personnel étouffe, mais il faut rajouter : cinq fois meilleur gardien du monde selon l’IFFHS, gardien de la décennie 2011-2020, gardien européen de l’année et deux fois footballeur allemand de l’année.

Une dernière pour la route ?

