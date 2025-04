DAZN lâche la diffusion de la Ligue 1, mais pourrait rester un partenaire de la LFP

Normalement, cette fois est la bonne !

Après des semaines de discussions et de rumeurs diverses, DAZN devrait bel et bien cesser de diffuser la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Selon L’Équipe, la LFP et le diffuseur britannique se sont entendus sur l’arrêt du contrat qui prévoyait de s’étendre jusqu’en 2029. Comme pressenti, cet accord présenté ce vendredi 2 mai au conseil d’administration de la LFP est synonyme d’un versement d’une indemnité de 100 millions d’euros de DAZN au profit de la Ligue, pour stopper de manière anticipée le deal initial. Sans oublier les 140 millions qu’il reste à verser pour l’exercice actuel.

Une chaîne créée par la LFP… en partenariat avec DAZN ?

Mais le joujou du milliardaire Len Blavatnik ne compte pas dire adieu à l’Hexagone de sitôt. « Il existe une option de sortie du contrat qui nous lie à la Ligue, car elle veut lancer son projet de chaîne », explique DAZN auprès du quotidien français. En effet, la LFP envisagerait sérieusement de créer sa propre chaîne, pour laquelle il lui faudrait un partenaire déjà implanté dans le milieu pour l’héberger. Rôle dans lequel se verrait bien la plateforme britannique : « Nous sommes convaincus que l’on peut apporter à la Ligue, dans le cadre de ce projet de chaîne, une grosse valeur ajoutée. […] Nous sommes prêts à investir une centaine de millions d’euros pour cette chaîne. »

Si cela venait à se produire, la LFP fermerait les yeux sur l’indemnité de 100 millions que lui doit DAZN. La fraîche arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média est particulièrement bien vue par le diffuseur, qui dit « avoir des discussions très constructives avec lui ». Cette saison, DAZN est en charge de huit rencontres sur les neuf par week-end, l’autre étant sous la tutelle de Bein Sports. Il faudrait donc que la chaîne qatarie accepte de céder son match du samedi 17h pour que ce projet de la LFP puisse voir le jour, une décision qui serait possible.

