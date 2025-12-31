S’abonner au mag
  • Championship
  • J24
  • Portsmouth-Charlton (2-1)

La clim monumentale vécue par les supporters de Charlton contre Portsmouth

CMF
La clim monumentale vécue par les supporters de Charlton contre Portsmouth

Vague de froid en Angleterre.

Ce lundi soir, Portsmouth recevait Charlton dans le cadre de la 24e journée de Championship. Sauf que ce choc entre deux équipes du bas de tableau de la D2 anglaise (respectivement 17e et 22e avant le match) nous a offert un final d’anthologie, filmé depuis le parcage des supporters de Charlton, rien que pour nos beaux yeux.

Tout un parcage réduit au silence en quelques secondes

Alors que les locaux mènent 1-0 depuis la 70e minute et pensent s’offrir leur première victoire face à Charlton en 20 ans, ce diable de Harvey Knibbs égalise de la tête à la 96e minute. Dans le parcage visiteurs, c’est l’explosion de joie. Euphoriques, les supporters dirigent leurs célébrations vers la tribune adjacente, où les fans de Portsmouth affichent une mine déconfite.

Oui mais voilà, alors que les supporters de Charlton ivres de joie chantent encore à tue-tête “We never lose at Fratton Park” (« Nous ne perdons jamais au Fratton Park », antre de Portsmouth), leur équipe se prend un but dès la reprise. Changement d’ambiance radicale dans les tribunes, Fratton Park explose et le parcage visiteurs est réduit au silence en l’espace de quelques secondes. Dépité, le supporter de Charlton coupe la vidéo.

« En plus de vingt ans de football, je ne me souviens pas avoir vécu un match pareil »

« C’était complètement fou à la fin, s’est exclamé l’entraîneur de Portsmouth, John Mousinho. On avait la tête au fond du seau en voyant Charlton égaliser alors qu’on avait tenu si longtemps. Puis on a remonté tout le terrain, je n’ai même pas vu le but, juste le ballon au fond des filets. En plus de vingt ans de football, je ne me souviens pas avoir vécu un match pareil. »

Les supporters de Charlton confirment.

Le stratagème osé (et illégal) de deux fans de Portsmouth pour voir le match de leur équipe

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
129
71

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!