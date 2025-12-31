La clim monumentale vécue par les supporters de Charlton contre Portsmouth

Vague de froid en Angleterre.

Ce lundi soir, Portsmouth recevait Charlton dans le cadre de la 24e journée de Championship. Sauf que ce choc entre deux équipes du bas de tableau de la D2 anglaise (respectivement 17e et 22e avant le match) nous a offert un final d’anthologie, filmé depuis le parcage des supporters de Charlton, rien que pour nos beaux yeux.

Tout un parcage réduit au silence en quelques secondes

Alors que les locaux mènent 1-0 depuis la 70e minute et pensent s’offrir leur première victoire face à Charlton en 20 ans, ce diable de Harvey Knibbs égalise de la tête à la 96e minute. Dans le parcage visiteurs, c’est l’explosion de joie. Euphoriques, les supporters dirigent leurs célébrations vers la tribune adjacente, où les fans de Portsmouth affichent une mine déconfite.

This is 90 seconds of pure cinema. Charlton equalising, to Portsmouth scoring the winner. All in 90 seconds 🤣😂pic.twitter.com/GCAjMpVpax — Second Tier podcast (@secondtierpod) December 30, 2025

Oui mais voilà, alors que les supporters de Charlton ivres de joie chantent encore à tue-tête “We never lose at Fratton Park” (« Nous ne perdons jamais au Fratton Park », antre de Portsmouth), leur équipe se prend un but dès la reprise. Changement d’ambiance radicale dans les tribunes, Fratton Park explose et le parcage visiteurs est réduit au silence en l’espace de quelques secondes. Dépité, le supporter de Charlton coupe la vidéo.

« En plus de vingt ans de football, je ne me souviens pas avoir vécu un match pareil »

« C’était complètement fou à la fin, s’est exclamé l’entraîneur de Portsmouth, John Mousinho. On avait la tête au fond du seau en voyant Charlton égaliser alors qu’on avait tenu si longtemps. Puis on a remonté tout le terrain, je n’ai même pas vu le but, juste le ballon au fond des filets. En plus de vingt ans de football, je ne me souviens pas avoir vécu un match pareil. »

Les supporters de Charlton confirment.

Le stratagème osé (et illégal) de deux fans de Portsmouth pour voir le match de leur équipe