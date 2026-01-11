Arsenal et Martinelli survolent Portsmouth

Portsmouth 1-4 Arsenal

Buts : Bishop (3e) pour Portsmouth // Dozzell (8e, CSC) & Martinelli (25e, 51e & 72e) pour Arsenal

Au cœur d’une polémique depuis son geste sur Conor Bradley jeudi contre Liverpool, le pestiféré Gabriel Martinelli a répondu ce dimanche avec un triplé, sur la pelouse de Portsmouth (Championship), au troisième tour de la Cup. Encore une fois terrifiant sur corner, Arsenal s’est baladé (1-4) sur la pelouse du double vainqueur de la compétition – la dernière fois, c’était en 2008, avec Lassana Diarra et Sylvain Distin.

Madueke rate un penalty

Après l’ouverture du score surprise de Pompey grâce à Colby Bishop (3e), Arsenal a marqué sur ses deux seuls corners de la première période (Andre Dozzell contre son camp à la 8e, Gabriel Martinelli à la 25e) mais Noni Madueke a raté un penalty (43e) qu’il avait lui-même provoqué, au duel avec Zak Swanson. Petit à petit, Martinelli s’est offert le doublé sur un super travail de Gabriel Jesus (51e), puis le triplé sur un nouveau corner (72e). L’occasion, aussi, de voir Kai Havertz faire son retour, quatre mois après sa dernière apparition.

Ça fait toujours plaisir.

