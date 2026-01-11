S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool FC

Liverpool perd l'un de ses titulaires jusqu'à la fin de saison

JB
Liverpool perd l'un de ses titulaires jusqu'à la fin de saison

Gabriel Martinelli a de quoi regretter son geste : alors que le Brésilien avait tenté de pousser son adversaire Conor Bradley en dehors des limites du terrain, jeudi lors d’Arsenal-Liverpool (0-0) pendant que le latéral des Reds se tordait de douleur au sol, on apprend ce dimanche que l’international nord-irlandais souffre d’une grosse blessure au genou qui devrait l’écarter des pelouses jusqu’à la fin de la saison, rapportent les médias britanniques comme The Athletic. Sorti sur civière face aux Gunners, le joueur de 22 ans (12 fois titulaire en Premier League cette saison) sera opéré dans les prochains jours et devra ensuite se plier à une longue rééducation, même si « à ce stade, aucune date n’a été fixée pour son retour au jeu », écrit le club.

« Conor et moi avons échangé des messages et je lui ai déjà présenté mes excuses, avait écrit Martinelli, samedi, après la polémique provoquée par son geste. Sous le coup de l’émotion, je n’avais vraiment pas réalisé qu’il était gravement blessé. Je tiens à lui dire que je suis profondément désolé de ma réaction. Je souhaite à Conor un prompt rétablissement. »

Et il sera long.

Ce geste de Martinelli ne passe pas en Angleterre, mais alors vraiment pas

JB

