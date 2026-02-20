S’abonner au mag
L'entraîneur de Saint-Étienne écope d'une grosse suspension après ses propos insultants

C’est pas jojo-seph tout ça. Démis de ses fonctions début février après avoir tenu des propos insultants, Sébastien Joseph connaît désormais sa peine. L’entraîneur des féminines de Saint-Étienne écope de 14 matchs de suspension, indique le site Evect, spécialisé dans l’actu des Verts. Lors du derby perdu contre l’OL Lyonnes (0-4), il avait durement insulté l’arbitre. Jean-Marc Barsotti, président de l’Association, est suspendu deux mois. 

Un maintien à aller chercher

Alors que son contrat s’expirait en 2027, le coach de 46 piges manquera pour sûr les sept dernières journées de Championnat. Il va désormais attendre la décision de son club concernant l’issue de sa mise à pied. Tom Bouvier, son adjoint, assure pour le moment l’intérim chez les avant-dernières d’Arkema Première Ligue.

Sébastien Joseph s’est expliqué par ces mots sur ses réseaux sociaux : « Dans la chaleur d’un couloir, après une défaite lourde, les nerfs sont à vif. Ce n’est pas une excuse, c’est une réalité humaine. J’assume les responsabilités des émotions survenues dans un contexte de forte pression compétitive. Je comprends et mesure l’émotion suscitée par mes propos. Le respect du corps arbitral, du football et de ses valeurs demeurent non négociable. »

Non négociable.

Saint-Étienne met à pied son coach des féminines

