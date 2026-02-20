Plusieurs semaines d’absence pour Lautaro Martínez

La grosse tuile. Sorti après une heure de jeu lors de la défaite de l’Inter Milan face à la fringuante équipe de Bodø/Glimt, Lautaro Martínez souffre d’une élongation du muscle soléaire de sa jambe gauche. Selon la Gazzetta dello Sport, il pourrait être indisponible pendant plus d’un mois.

Qui pour sauver la baraque ?

Sans leur capitaine, les Nerazzurri vont enchaîner un mois très piégeux : deux rencontres de Serie A, le fameux match retour de Ligue des champions avec la mission remontada, une demi-finale de Coupe d’Italie et le derby de la Madonnina.

Autant dire que c’est l’occasion idéale pour Ange-Yoan Bonny et Francesco Pio Esposito de se faire une place de titulaire dans l’effectif de Cristian Chivu. Les deux jeunes, très utiles dans la rotation du groupe depuis le début de saison, ont l’opportunité de franchir un cap.

Les projecteurs sont braqués sur eux.

L’Inter a perdu un match et Lautaro Martínez