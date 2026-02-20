S’abonner au mag
  • Italie
  • Inter Milan

Plusieurs semaines d’absence pour Lautaro Martínez

AR
4 Réactions
Plusieurs semaines d’absence pour Lautaro Martínez

La grosse tuile. Sorti après une heure de jeu lors de la défaite de l’Inter Milan face à la fringuante équipe de Bodø/Glimt, Lautaro Martínez souffre d’une élongation du muscle soléaire de sa jambe gauche. Selon la Gazzetta dello Sport, il pourrait être indisponible pendant plus d’un mois.

Qui pour sauver la baraque ?

Sans leur capitaine, les Nerazzurri vont enchaîner un mois très piégeux : deux rencontres de Serie A, le fameux match retour de Ligue des champions avec la mission remontada, une demi-finale de Coupe d’Italie et le derby de la Madonnina.

Autant dire que c’est l’occasion idéale pour Ange-Yoan Bonny et Francesco Pio Esposito de se faire une place de titulaire dans l’effectif de Cristian Chivu. Les deux jeunes, très utiles dans la rotation du groupe depuis le début de saison, ont l’opportunité de franchir un cap.

Les projecteurs sont braqués sur eux.

L’Inter a perdu un match et Lautaro Martínez

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
59
74

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.