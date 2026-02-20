La réforme de la FA Cup féminine mise en suspens face à la gronde

Les têtes de série, c’est non. Comme l’a révélé le Guardian ce jeudi soir, la Fédération anglaise de football a, au moins provisoirement, abandonné ses projets de réforme de la FA Cup féminine pour la saison prochaine.

Au début du mois, la Fédération avait pourtant présenté ses propositions aux clubs. Les plans devaient être finalisés en avril, mais une vague d’opposition s’est rapidement manifestée parmi les clubs, les groupes de supporters et les joueuses. C’est surtout la proposition consistant à placer les quatre meilleures équipes de la Women’s Super League de manière qu’elles ne puissent se rencontrer qu’en demi-finales qui a suscité l’indignation.

La saison prochaine se jouera dans le format actuel

En réaction, la FA a décidé de mettre les modifications prévues du format en suspens. La saison prochaine, la compétition se déroulera donc comme jusqu’à présent.

La Fédération anglaise n’aurait toutefois pas renoncé à son intention de réformer la Coupe, mais souhaiterait désormais mener davantage de consultations en amont avant toute nouvelle décision.

Une réforme gelée n’est pas une réforme enterrée.

