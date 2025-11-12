S’abonner au mag
Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger

Les Lyonnes ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire.

Le FC Barcelone a repris la tête de la Ligue des champions féminine en s’imposant contre Louvain mercredi (3-0). Les Belges ont eu le mérite de résister 45 minutes, avant qu’Alexia Putellas mette les vice-championnes d’Europe sur la voie du succès en transformant son penalty. Après trois journées, trois équipes ont fait le plein : le Barça, l’OL Lyonnes et Manchester United, qui a enfoncé le PSG.

De son côté, Arsenal se retrouve en fâcheuse posture. Le tenant du titre a réussi à perdre sur la pelouse du Bayern alors qu’il comptait deux buts d’avance à 25 minutes de la fin (3-2). Déjà battues par Lyon lors de la première journée, les Gunners ne comptent que trois petits points. Il n’y a pas péril en la demeure puisqu’elles affronteront encore le Real Madrid, Twente et Louvain, mais il faudra cravacher pour intégrer le top 4, directement qualificatif pour les quarts de finale.

Après tout, ce n’est pas le premier champion d’Europe à tomber face au Bayern.

Barcelone 3-0 Louvain

Buts : Putellas (45e+1 S.P.), Everaerts CSC (56e), Paredes (67e)

Bayern 3-2 Arsenal

Buts : Sehitler (67e), Harder (80e), Viggosdottir (86e) // Fox (5e), Caldentey (23e)

Benfica 1-1 Twente

Buts : Martin-Prieto (62e) // Groenewegen (69e)

Atlético 1-2 Juventus

Buts : Sarriegi (39e) // Godo (45e+4), Bonansea (56e)

Le Bayern et le Barça s’imposent en Ligue des champions féminine

