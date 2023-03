Le Bayern et le Barça s’imposent en Ligue des champions féminine

Pas d’avalanche de buts chez les dames.

Le Bayern Munich et le FC Barcelone ont remporté leur quart de finale aller de Ligue des champions féminine mardi soir. Les Allemandes, qui recevaient Arsenal à l’Allianz Arena, l’ont emporté sur la plus petite des marges grâce à un but de Lea Schuller à la 39e minute (1-0). Même résultat pour les Barcelonaises qui, dans un Stadio Olimpico bien garni, ont largement dominé l’AS Roma. Malgré leurs 34 tirs, les Catalanes se contentent du but de Salma Paralluelo à la 34e minute (0-1). Rendez-vous dans une semaine, le 29 mars, pour les matchs retours.

Ambiance fantastique au Stadio Olimpico de Rome pour le 1er match de l’AS Roma féminin dans cette enceinte. 🤯🔥 Plus de 35 000 spectateurs sont présents pour ce choc face au FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions.🇮🇹 🎥 @oriolalsinaaa pic.twitter.com/faeViiNKoM — Footeuses (@foo_teuses) March 21, 2023

Ce mercredi soir, place aux équipes françaises. Lyon reçoit Chelsea pendant que Paris défiera Wolfsburg pour la suite de ces quarts de finale.

Le Bayern s'impose à Stuttgart et reprend sa place de leader