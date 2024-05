Arsenal va partager l’Emirates avec sa section féminine

Inspiré par le Paris FC.

Habituellement, l’Emirates Stadium sert de terrain d’honneur pour la section féminine des Gunners. À partir de la saison prochaine, la pelouse londonienne sera partagée entre l’équipe masculine et féminine. « Nous prévoyons de disputer huit matchs de Barclays Women’s Super League (WSL) à l’Emirates Stadium, ainsi que trois matches de l’UEFA Women’s Champions League (UWCL), si nous nous qualifions pour la phase de groupes de la compétition », a annoncé le club dans un communiqué. Le reste des matchs de championnats et ceux de coupes nationales se disputeront sur le Meadow Park de Borehamwood, terrain de l’équipe réserve, situé à une vingtaine de kilomètres de l’Emirates.

Another big step forward in our journey… Emirates Stadium will host 11 Arsenal Women matches in 2024/25 ❤️ — Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 14, 2024

Une prise de position importante pour la mise en avant du football féminin outre-Manche qui intervient quelques jours après une décision similaire de la part de Liverpool. L’entraîneur Jonas Eidevall a salué cette initiative en remerciant notamment les supporters, « à tous ceux qui nous ont suivi jusqu’à présent. Vous avez joué un rôle clé dans notre progrès et notre croissance, en nous aidant à écrire cette histoire. » Cette saison, Arsenal, troisième de WSL et qualifié pour la Ligue des champions, a accumulé une moyenne de 52 029 spectateurs en six rencontres à l’Emirates, et l’ensemble de ses matchs disputés à Meadow Park ont affichés complet d’après le club.

On est très loin des remplissages de la D1 Arkema.